Женщина пострадала в ДТП с участием каршеринга в Нижнем Новгороде Происшествия

Очередное ДТП с участие автомобиля каршеринга произошло в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, авария случилась поздним вечером 12 апреля в районе дома № 236А по проспекту Гагарина.

По предварительным данным, каршеринговый автомобиль под управлением неустановленного водителя при повороте налево не пропустил белый "Фольксваген", который ехал по проспекту в сторону центра города.

В результате пассажир из белого авто, 27-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована в больницу имени Семашко.

Напомним, что после смертельного ДТП с участием прокатного автомобиля в Сормове водителя каршеринга отправили в СИЗО. Также сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ужесточить условия аренды автомобиля.