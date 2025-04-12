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Происшествия

Женщина пострадала в ДТП с участием каршеринга в Нижнем Новгороде

13 апреля 2025 14:43  [96] Происшествия
Женщина пострада в ДТП с участием каршеринга в Нижнем Новгороде

Очередное ДТП с участие автомобиля каршеринга произошло в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, авария случилась поздним вечером 12 апреля в районе дома № 236А по проспекту Гагарина.

По предварительным данным, каршеринговый автомобиль под управлением неустановленного водителя при повороте налево не пропустил белый "Фольксваген", который ехал по проспекту в сторону центра города.

В результате пассажир из белого авто, 27-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована в больницу имени Семашко.

Напомним, что после смертельного ДТП с участием прокатного автомобиля в Сормове водителя каршеринга отправили в СИЗО. Также сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ужесточить условия аренды автомобиля.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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