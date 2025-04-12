Женщина пострадала в ДТП с участием каршеринга в Нижнем Новгороде

Очередное ДТП с участие автомобиля каршеринга произошло в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, авария случилась поздним вечером 12 апреля в районе дома № 236А по проспекту Гагарина.
По предварительным данным, каршеринговый автомобиль под управлением неустановленного водителя при повороте налево не пропустил белый "Фольксваген", который ехал по проспекту в сторону центра города.
В результате пассажир из белого авто, 27-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована в больницу имени Семашко.
Напомним, что после смертельного ДТП с участием прокатного автомобиля в Сормове водителя каршеринга отправили в СИЗО. Также сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ужесточить условия аренды автомобиля.
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