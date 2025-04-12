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Экономика

Утверждена планировка территории под гостиницу вместо книжного на площади Минина

14 апреля 2025 09:26  [48] Экономика
Утверждена планировка территории под гостиницу вместо книжного на площади Минина

Власти Нижегородской области утвердили проект планировки территории под строительство гостиничного комплекса на площади Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ был опубликован 10 апреля 2025 года на официальном портале правовых актов.

Речь идет об участке, ограниченном площадью Минина и Пожарского, а также улицами Алексеевской, Пискунова и Варварской. Ранее на этой территории располагался магазин "Книжный Новгород", который, по решению суда, подлежал сносу. Освободить участок должны были до 26 октября 2024 года, однако фактически это произошло в январе 2025 года.

Проект гостиничного комплекса реализует компания ООО "Телеграф", которая получила участок в сентябре 2023 года после одобрения совета по земле. Общая площадь застройки составляет 2 644 квадратных метра. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,06 млрд рублей.

Согласно утвержденной планировке, на площади Минина появятся две гостиницы – на 120 и 100 номеров. Строительство будет проходить в два этапа: первую очередь планируют завершить к 2028 году, вторую — к 2030 году.

Ранее сообщалось, что инвестор получил разрешение на строительство гостиницы на Гребном канале.

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Теги:
Гостиницы Нижегородский район
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