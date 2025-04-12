Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2025 10:54  [52] Перевозки "Ласточками" Нижний Новгород – Иваново выросли на 76% в январе-марте
14 апреля 2025 10:37  [83] Нижегородцам рассказали, чем опасен тренд на финики с маслом и солью
14 апреля 2025 10:12  [176] Власти ищут подрядчика на автобусный маршрут А-59 в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 10:02  [123] 20-градусная жара сменит апрельскую стужу в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 09:45  [277] Прощание с погибшим на СВО Евгением Самсоновым пройдет 29 апреля
13 апреля 2025 15:18  [1400] Нижегородские власти ограничили рыбалку для сохранения популяции рыб
13 апреля 2025 14:10  [413] Нижегородцам рассказали о самом жарком годе в истории метеонаблюдений
13 апреля 2025 12:20  [374] Нижегородцы жалуются на плохую работу подрядчиков по замене лифтов
13 апреля 2025 11:02  [318] Подростки стали реже травмироваться на железной дороге в Нижегородской области
13 апреля 2025 10:30  [597] Резкое потепление идет в Нижегородскую область
Общество

Нижегородцам рассказали, чем опасен тренд на финики с маслом и солью

14 апреля 2025 10:37  [83] Общество
Нижегородцам рассказали, чем опасен тренд на финики с маслом и солью

Фото: freepik.com

Необычное гастрономическое сочетание стремительно набирает популярность среди молодежи благодаря TikTok. Пользователи соцсети массово пробуют финики сорта Medjool с добавлением сливочного масла и щепотки соли, утверждая, что такое угощение не только вкусное, но и полезное.

Считается, что сливочное масло помогает организму лучше усваивать витамины, содержащиеся в финиках. Однако врачи советуют подходить к модному перекусу с умом. Об этом пишет телеграм-канал "Бокал прессека".

Нижегородский нутрициолог Екатерина Кулова рассказала, что финики сорта Medjool обладают карамельным вкусом и содержат 23 аминокислоты, никотиновую кислоту и рибофлавин. Они являются отличным источником энергии несмотря на низкое содержание белка и жира. 

По её словам, по содержанию калия эти финики превосходят бананы почти вдвое, а также богаты клетчаткой. Однако важно помнить и о высокой калорийности продукта. Так, 10 фиников без учета сливочного масла содержат около 665 ккал.

Эксперт рекомендует не отказывать себе в удовольствии, если новое лакомство действительно нравится, но призывает учитывать его питательную ценность и не злоупотреблять.

Ранее сообщалось, рост детского ожирения зафиксирован в регионе в 2024 году.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Гастрономия Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
12 апреля 2025 19:05  [600] Рецептурные лекарства начнут выдавать по новым правилам в Нижнем Новгороде
12 апреля 2025 12:16  [480] Хирург предостерегла нижегородцев от моды на "борцовские уши"
09 апреля 2025 16:14  [445] Нижегородцы с начала года более 15 тысяч раз сдали кровь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph