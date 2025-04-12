Нижегородцам рассказали, чем опасен тренд на финики с маслом и солью

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Необычное гастрономическое сочетание стремительно набирает популярность среди молодежи благодаря TikTok. Пользователи соцсети массово пробуют финики сорта Medjool с добавлением сливочного масла и щепотки соли, утверждая, что такое угощение не только вкусное, но и полезное.
Считается, что сливочное масло помогает организму лучше усваивать витамины, содержащиеся в финиках. Однако врачи советуют подходить к модному перекусу с умом. Об этом пишет телеграм-канал "Бокал прессека".
Нижегородский нутрициолог Екатерина Кулова рассказала, что финики сорта Medjool обладают карамельным вкусом и содержат 23 аминокислоты, никотиновую кислоту и рибофлавин. Они являются отличным источником энергии несмотря на низкое содержание белка и жира.
По её словам, по содержанию калия эти финики превосходят бананы почти вдвое, а также богаты клетчаткой. Однако важно помнить и о высокой калорийности продукта. Так, 10 фиников без учета сливочного масла содержат около 665 ккал.
Эксперт рекомендует не отказывать себе в удовольствии, если новое лакомство действительно нравится, но призывает учитывать его питательную ценность и не злоупотреблять.
Ранее сообщалось, рост детского ожирения зафиксирован в регионе в 2024 году.
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