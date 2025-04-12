Нижегородка лишилась 6,5 млн рублей после двухнедельного созвона с мошенниками Происшествия

79-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась всех своих сбережений, а также выручки от продажи автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

По информации полиции, пенсионерка в течение двух недель находилась под психологическим воздействием неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Сначала ей позвонили якобы от домофонной компании, а затем — от имени Роскомфиннадзора.

Злоумышленники убедили женщину, что по ее банковскому счету проводятся подозрительные операции. Чтобы якобы защитить свои деньги, ей предложили обналичить средства и перевести их на "безопасные" счета.

Поверив в угрозу, пенсионерка сняла со своих счетов более 5 млн рублей и продала личный автомобиль за 1,2 млн рублей. Под диктовку мошенников она установила мобильное приложение, через которое перевела все средства на указанные реквизиты.

Общий ущерб превысил 6,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ищет аферистов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области снова активно распространяется интернет-мошенничество с фишинговыми письмами.