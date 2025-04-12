Царь-пасху весом 580 кг приготовят для нижегородцев к празднику Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородский митрополит Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич около собора Александра Невского на Стрелке 20 апреля. Информация об этом размещена на сайте Нижегородской епархии.

Церемония начнется после завершения Великой Пасхальной вечерни, которая стартует в 17:00 в стенах собора.

Царь-пасху с основанием 90 на 90 сантиметров и высотой около метра изготовят на молочном предприятии в Княгинине. Ее вес составит 580 кг. Пирамиду украсят орехами, изюмом, шоколадом и съедобным декором.

А гигантский кулич традиционно выпекает компания "Сормовский хлеб". Вес изделия составит около 200 кг, высота превысит 1 метр. Его украсят перламутровыми бусинами, цветочными элементами, помадкой и сахарными шариками. Весь процесс выпечки займет не менее двух дней, так как кулич готовится по старинному рецепту.

Попробовать главные пасхальные блюда нижегородцы смогут после Крестного хода (0+), который начнется в этом году в 15:00 20 апреля.