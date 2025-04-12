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Общество

Царь-пасху весом 580 кг приготовят для нижегородцев к празднику

14 апреля 2025 11:43  [118] Общество
Царь-пасху весом 580 кг приготовят для нижегородцев к празднику

Фото: Кира Мишина

Нижегородский митрополит Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич около собора Александра Невского на Стрелке 20 апреля. Информация об этом размещена на сайте Нижегородской епархии. 

Церемония начнется после завершения Великой Пасхальной вечерни, которая стартует в 17:00 в стенах собора. 

Царь-пасху с основанием 90 на 90 сантиметров и высотой около метра изготовят на молочном предприятии в Княгинине. Ее вес составит 580 кг. Пирамиду украсят орехами, изюмом, шоколадом и съедобным декором. 

А гигантский кулич традиционно выпекает компания "Сормовский хлеб". Вес изделия составит около 200 кг, высота превысит 1 метр. Его украсят перламутровыми бусинами, цветочными элементами, помадкой и сахарными шариками. Весь процесс выпечки займет не менее двух дней, так как кулич готовится по старинному рецепту.

Попробовать главные пасхальные блюда нижегородцы смогут после Крестного хода (0+), который начнется в этом году в 15:00 20 апреля. 

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Теги:
Освящение Пасха Религия
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