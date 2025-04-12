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Общество

В ННГУ ответили на жалобы студентов по поводу строительных работ

14 апреля 2025 13:49  [91] Общество
На неудобства из-за строительных работ жалуются студенты ННГУ

Фото: Александр Воложанин

Студенты ННГУ имени Лобачевского жалуются на неудобства из-за строительных работ, сообщил в своем телеграм-канале ректор Олег Трофимов. 

По словам руководителя вуза, строительные работы ведутся между Центром инновационного развития ННГУ и студгородком. Он вместе с проректором по административно- хозяйственной работе Александром Сычевым побывал на месте строительства, чтобы проверить, что сделано для обеспечения безопасности студентов и преподавателей вуза. 

"Безопасность студентов - это тоже наша задача", - подчеркнул Трофимов. 

Сычев сообщил, что проложена новая дорога из бетонного покрытия. Она оказалась выше уровня, который был изначально. Со стороны университета сделан асфальтовый подъем. Там, где сейчас лежит щебень, планируется положить деревянные мостки с ограждениями по ГОСТу, заверил проректор. 

"Пешеходный переход немного выровняли влево, положили два лежачих полицейских и поставили знаки "Пешеходный переход",  - отметил Сычев.

Ранее сообщалось, что до 23:00 30 июня будет временно приостановлено движение транспорта вдоль домов №№ 23к1–23/1 по проспекту Гагарина. из-за строительства инженерных сетей.

Добавим, что в январе 2025 года региональный минстрой выдал разрешение на строительство учебного корпуса IT-кампуса на проспекте Гагарина. Здание, состоящее из десяти блоков, будет расположено рядом с ННГУ имени Лобачевского.

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Теги:
ННГУ Строительство
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