Дома начали изымать в Караулове Кстовского районе из-за оползня

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Власти начали изымать дома и участки в деревне Караулово Кстовского района, расположенные в зоне схода оползня. Решения об этом опубликованы на сайте минимущества региона.
В документах отмечается, что собственникам положены компенсации в размере рыночной стоимости недвижимости. Если владельцы откажутся от добровольной передачи имущества, его изымут через суд. Под изъятие попадают четыре жилых дома и кладовая вместе с участками.
Строения расположены на улице Новой, на которой наблюдаются оползневые процессы. В овраг уже провалились несколько домов. Весной 2021 года в овраг сползли три дома, а в 2023 году - еще один.
Напомни, в июне 2021 года в деревне ввели режим ЧС. Его отменили в ноябре 2024-го, но уже через несколько недель вновь ввели.
Ранее сообщалось, что в Караулове планируется строительство микрорайона, рассчитанного примерно на 335 индивидуальных домов.
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