Участки под гаражами в Сормовском районе планируется изъять для строительства метро Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Участки под гаражами, которые попадают в зону строительства линии метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода, планируется изъять. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Так, под изъятие подпадают три гаража в гаражном кооперативе "Сормово" на улице Коминтерна. Общая площадь гаражей составляет около 90 кв. метров.

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода в течение 10 дней предстоит уведомить владельцев гаражей о предстоящем изъятии недвижимости. Затем владельцам будут выплачены компенсации за снос гаражей.

В случае, если владельцы откажутся подписывать соглашение об изъятии, этот вопрос будет решаться через суд.

Напомним, семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе.

Также ранее сообщалось, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

В конце октября 2023 года мэрия Нижнего Новгорода опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове.