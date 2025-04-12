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Жалобы нижегородцев на вонючую воду привели к проверке Роспотребнадзора

14 апреля 2025 17:01  [94] Происшествия
Роспотребнадзор проверяет вонючую воду после жалоб нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский Роспотребнадзор обратил внимание на массовые обращения жителей о неприятном запахе водопроводной воды. В связи с этим проводятся лабораторные исследования, сообщили в пресс-службе ведомстве.

Напомним, нижегородцы жалуются на рыбный, а местами и болотный запах холодной воды в заречной части города.

По результатам первичных исследований, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по показателям безопасности, но при этом запах превышает допустимые гигиенические нормативы.

Данная ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве. 

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Теги:
Водоканал Жалобы Роспотребнадзор
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