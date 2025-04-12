Жалобы нижегородцев на вонючую воду привели к проверке Роспотребнадзора Происшествия

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Нижегородский Роспотребнадзор обратил внимание на массовые обращения жителей о неприятном запахе водопроводной воды. В связи с этим проводятся лабораторные исследования, сообщили в пресс-службе ведомстве.

Напомним, нижегородцы жалуются на рыбный, а местами и болотный запах холодной воды в заречной части города.

По результатам первичных исследований, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по показателям безопасности, но при этом запах превышает допустимые гигиенические нормативы.

Данная ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.