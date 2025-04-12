Водоканал рассказал, почему вода в Нижнем Новгороде начала пахнуть рыбой

Представители АО "Нижегородский водоканал" прокомментировали жалобы нижегородцев на "рыбную" воду из-под крана. По данным горожан, вонючая вода течет уже примерно две недели. Жалобы поступают от жителей из районов в нижней части города.
В ресурсоснабжающей организации пояснили, что причиной вони стали природные изменения: теплая зима с малым количеством снега и осадков привела к снижению уровня воды в Волге и Оке. В результате водосброс был существенно ограничен, чтобы накопить воду в водохранилищах. Это, в свою очередь, повлияло на течение рек — увеличилось взмучивание донных отложений. Как следствие, нагрузка на очистные сооружения резко возросла.
После шумихи в соцсетях Водоканал увеличил число промывок трубопроводов в тех районах, откуда поступают обращения. Кроме того, в ближайшее время планируется расширить комплекс технологических мер, а также повысить частоту и объем промывок в сетях водоснабжения.
При этом в АО подчеркнули: несмотря на изменение запаха вода остается безопасной и соответствует всем санитарным требованиям и нормам.
Ситуацию также контролирует Роспотребнадзор.
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