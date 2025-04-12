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Общество

Нижегородцы продолжают жаловаться на временные остановки в районе Горького

12 апреля 2025 10:45  [135] Общество
Нижегородцы продолжают жаловаться на временные остановки в районе Горького

В Нижнем Новгороде пассажиры пожаловались на беспорядочную работу общественного транспорта в районе площади Горького после введения временных остановок. Из-за перекрытия улицы Малой Покровской автобусы теперь подъезжают к разным точкам, что вызывает путаницу и неудобства для горожан.

По словам жителей, водители игнорируют установленное место остановки. Людям приходится бегать от одного дома к другому в поисках нужного маршрута.

"Водители останавливаются, кто где хочет. То около дома № 2, то около дома № 4/2, то вообще сразу возле стоянки напротив дома № 1. Проведите работу, примите меры. Невозможно просто бегать туда-сюда", — написала в соцсетях одна из пассажирок.

Специалисты Центра развития транспортных систем Нижегородской агломерации провели проверку 10 апреля с 16:00 до 18:00 на временной остановке у дома № 4/2. Инспекция подтвердила, что водители ряда маршрутов нарушают правила.

Нарушения были зафиксированы у автобусов маршрутов А-26, А-43, А-22, А-36, А-18, Т-57 и А-42. Как сообщили в ЦРТС, перевозчикам, с которыми заключены контракты, направят претензии для последующего взыскания штрафов.

Ранее нижегородцы пожаловались на неразбериху с временными остановками на Горького. На их обращения тогда также отреагировали в ЦРТС. 

Напомним, улицу Малую Покровскую перекрыли с 1 апреля по 31 июля. В связи с этим были изменены схемы движения некоторых автобусов, а также организованы временные остановочные пункты. 

Также мы рассказывали, что с 12 апреля ограничено движение транспорта по улице Добролюбова. Там начинается ремонт трамвайных путей. 

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Теги:
Жалобы Остановки ЦРТС
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