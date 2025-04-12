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Общество

Актер Марк Эйдельштейн рассказал о травле в нижегородской школе

14 апреля 2025 20:00  [80] Общество
Марк Эйдельштейн рассказал о школьном буллинге из-за происхождения

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн, прославившийся на весь мир благодарю фильму "Анора" (18+), рассказал о травле в школе. Разговор об этом зашел на интервью в YouTube-шоу "Вписка" (18+).

Марк показал блогеру места своего детства и юности, а также поделился мрачными воспоминаниями о школьных годах. Он признался, что буквально сбежал из школы из-за буллинга от старшеклассников. В то время Марку было 12-13 лет.

Главной причиной травли были его происхождение и еврейская фамилия (по словам актера, фамилия вообще имеет латинские корни).

"Я им пытался доказать, что это на латыни. А они говорили: "Ну то есть ты не жид? Тогда кинь зигу*". Дальше ты отвечаешь "Нет", а они "Почему? Все-таки жид»?", - поделился Марк.

Ученики 9-11 класса не раз били Эйдельштейна за отказ отрекаться от своего происхождения и показывать нацистские жесты.

Долгое время актер не рассказывал родителям про свои проблемы. Но когда синяки уже невозможно было скрывать и правда вскрылась, было принято решение переехать из этого района.

Кстати, в марте Эйдельштейн подписал контракт с одним из крупнейших американских агентств талантов.

* Нацистская символика, запрещенная в РФ.

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Теги:
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