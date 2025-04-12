Максим Решетников отметил, что Нижегородская область усиливает позиции на туркарте России Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил рост интереса к Нижегородской области как к одному из ведущих направлений внутреннего туризма в летний сезон. Об этом он сказал 11 апреля на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

По словам главы Минэкономразвития, в период с мая по сентябрь в стране ожидается около 48,4 миллиона туристических поездок — это на 3,6 миллиона больше, чем годом ранее, что составляет рост на 8%. Половина новых поездок, по прогнозам, придется на наиболее популярные направления, среди которых названы Бурятия, Крым, Алтайский край, Нижегородская область, Дагестан и Башкирия.

Решетников подчеркнул, что данные о растущем спросе уже переданы в Минтранс России для корректировки летнего расписания. Планируется усилить транспортную доступность востребованных направлений за счет дополнительных авиарейсов и железнодорожных маршрутов.

В свою очередь, Дмитрий Чернышенко отметил важность межведомственного взаимодействия для достижения целей нацпроекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Он сообщил, что за первый квартал 2024 года количество зарегистрированных туристов на природных маршрутах увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число потерявшихся снизилось на 46%. Вице-премьер акцентировал внимание на приоритетности вопросов безопасности и транспортной доступности.

По его словам, необходимо обеспечить сбалансированную транспортную систему внутри страны и по международным направлениям с приоритетом на внутренний туризм. Цель — достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок к 2030 году.

Интерес к вложениям в туристическую сферу также продолжает расти. Как сообщил Максим Решетников, в 2023 году общий объем инвестиций в отрасль, включая строительство гостиничного фонда, превысил 1 триллион рублей. Это на 35% больше, чем в предыдущем году. Введено свыше 14 тысяч новых гостиничных номеров, а общее количество классифицированных номеров в стране достигло 937 тысяч.

Министр отметил, что столь динамичное развитие стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, реализуемым в рамках нацпроекта. В частности, по программе строительства модульных гостиниц уже сдано около 13 тысяч номеров, а еще 10 тысяч планируется ввести в 2025-2027 годах.

Региональный министр туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что рост туристической привлекательности Нижегородской области — результат слаженной работы федеральных и региональных структур.

"Высокий интерес к региону — наша общая заслуга. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие туризма в Нижегородской области. Мы постоянно открываем новые направления, проводим мероприятия, развиваем индустрию гостеприимства. Сейчас главная задача — увеличение номерного фонда, чтобы обеспечить комфортное размещение всех желающих посетить наш регион", — отметил Яковлев.