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Общество

Схему движения на Родионова изменят из-за строительства метро

14 апреля 2025 19:00  [67] Общество
Схему движения на Родионова изменят из-за строительства метро

В Нижнем Новгороде изменится схема движения на улице Родионова в связи с возведением станции метро "Сенная". Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".

Движение на участке улицы от Родионова до Кудьминской будет временно перекрыто. Это связано с работами по строительству подземного тоннеля и оборотных тупиков для будущих метропоездов.

Вместо закрытого участка для автомобилистов организуют два объезда. Один из них — четырёхполосный, пройдёт вдоль улицы Большой Печерской. Второй — двухполосный, с выходом к Казанской набережной и колесу обозрения. Оба маршрута свяжут с уже построенным в 2024 году участком дороги длиной 477 метров. Общая протяжённость новой схемы составит 1036 метров.

Строительство объездных путей планируют завершить к осени.

По словам Дмитрия Мацкевича, ведущего инженера городского ЦОДДа, водителям стоит быть внимательнее при выезде со дворов, так как на ряде участков изменится схема движения. При этом он отметил, что на четырёхполосной дороге серьёзных затруднений для транспорта не ожидается.

Также планируется перенести остановки общественного транспорта, чтобы снизить вероятность образования заторов.

По заверению специалистов, новая схема позволит сохранить прежний уровень пропускной способности улицы.

Напомним, прошлой осенью была открыта временная объездная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной.

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Теги:
Метро ограничения Строительство
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