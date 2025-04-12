Суд сжалился над обвиняемым во взятках проректором ПИМУ Савеловым

Проректор Приволжского медицинского университета Сергей Савелов, ранее находившийся в СИЗО, переведен под домашний арест. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, с 2017 по 2019 год Савелов получил 550 тысяч рублей от компании, занимающейся установкой вентиляционного оборудования. Взамен он, как утверждают следователи, должен был способствовать победе этой фирмы в конкурсах на выполнение государственных контрактов для ПИМУ, а также обеспечивать беспрепятственную приемку выполненных работ.
Савелова задержали в декабре 2024 года. Первоначально он находился в СИЗО, однако недавно суд изменил меру пресечения на более мягкую. Расследование завершено, скоро Савелов предстанет перед судом.
Напомним, что в 2025 году были задержаны проректор ПИМУ Сергей Вожик, руководитель отдела закупок Вячеслав Матвеичев и врач института реабилитации Сергей Хрулев. Все они подозреваются в получении взяток. Что об этом думает ректор медицинского вуза Николай Карякин, можно почитать здесь.
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