Задержанных сотрудников ПИМУ отправили под стражу Происшествия

Суд избрал меру пресечения начальнику контрактной службы и директору института реабилитации ПИМУ, а также руководителю коммерческой организации, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Их заключили под стражу.

Напомним, 13 марта правоохранители задержали первого проректора ПИМУ Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Матвеичева, а также директора коммерческой организации. Позже, 14 марта, стало известно о задержании еще одного сотрудника этого вуза. Всем им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Кроме того, 14 марта суд отправил Сергея Вожика под арест в СИЗО до 12 мая.

Ранее, ректор ПИМУ высказался о задержании своих сотрудников в социальных сетях.