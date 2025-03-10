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Происшествия

Задержанных сотрудников ПИМУ отправили под стражу

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Суд избрал меру пресечения начальнику контрактной службы и директору института реабилитации ПИМУ, а также руководителю коммерческой организации, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Их заключили под стражу.

Напомним, 13 марта правоохранители задержали первого проректора ПИМУ Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Матвеичева, а также директора коммерческой организации.  Позже, 14 марта, стало известно о задержании еще одного сотрудника этого вуза. Всем им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Кроме того, 14 марта суд отправил Сергея Вожика под арест в СИЗО до 12 мая.

Ранее, ректор ПИМУ высказался о задержании своих сотрудников в социальных сетях.

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Теги:
Мошенничество ПИМУ Суд
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