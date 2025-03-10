Суд отправил проректора ПИМУ Вожика в СИЗО до 12 мая Происшествия

Московский райсуд арестовал первого проректора Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде, сообщили в СУ СКР по региону. Сергей Вожик пробудет в СИЗО до 12 мая.

Напомним, что Вожик был задержан 12 марта вместе с начальником службы закупок ПИМУ Вячеславом Матвеичевым. Также под следствие попал директор коммерческой организации. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту крупного мошенничества.

Сегодня, 13 марта, в СК сообщили о задержании директора Института реабилитации ПИМУ Сергея Хрулева. Ситуацию с задержаниями своих сотрудников прокомментировал ректор Николай Карякин.

Накануне НИА "Нижний Новгород" писало об аресте директора местного филиала РАНХиГС Александра Парамонова. До этого была арестована экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова. А в январе под уголовку попал экс-ректор НГАТУ Игорь Воротников.