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Происшествия

Суд отправил проректора ПИМУ Вожика в СИЗО до 12 мая

14 марта 2025 18:33  [92] Происшествия

Московский райсуд арестовал первого проректора Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде, сообщили в СУ СКР по региону. Сергей Вожик пробудет в СИЗО до 12 мая.

Напомним, что Вожик был задержан 12 марта вместе с начальником службы закупок ПИМУ Вячеславом Матвеичевым. Также под следствие попал директор коммерческой организации. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту крупного мошенничества.

Сегодня, 13 марта, в СК сообщили о задержании директора Института реабилитации ПИМУ Сергея Хрулева. Ситуацию с задержаниями своих сотрудников прокомментировал ректор Николай Карякин.

Накануне НИА "Нижний Новгород" писало об аресте директора местного филиала РАНХиГС Александра Парамонова. До этого была арестована экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова. А в январе под уголовку попал экс-ректор НГАТУ Игорь Воротников.

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Теги:
Мошенничество ПИМУ Суд
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