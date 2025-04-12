Мистера и мисс студотрядов ПФО выбрали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Владимир Вершинин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Мистера и мисс студотрядов ПФО выбрали в Нижнем Новгороде 11 апреля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В финальном этапе конкурсе для творческой молодежи приняли участие 18 участников из 12 регионов Приволжского федерального округа. На таком уровне мероприятие проводится впервые.

Как рассказала заместитель руководителя Нижегородского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РОС) Екатерина Кожаева до этого мероприятие проводилось только на областном уровне.

"Мы решили, что нужно развиваться, нужно масштабировать конкурс. Мы выиграли грант "Росмолодежь.Гранты" для проведения мероприятия на окружном уровне и 12 региональных отделений студотрядов собрались в Нижнем Новгороде, чтобы победить", - сказала она.

Она добавила, что подобные мероприятия не единственное, чем занимается РСО в регионе. Студенческие отряды развиваются в 10 различных направлениях.

"Конкурс – это лишь одно из окружных мероприятий, которые проходят сейчас в Нижегородской области. Буквально час назад закончилась последняя лекция для участников строительных стройотрядов ПФО. Так что мы развивается и в строительство, и в творчестве, и в патриотике, и в экологии. Сегодня есть студенческие отряды – педагоги, и проводники, и сервисного направления, и информационные студотряды", - рассказала Екатерина Кожаева.

В финале конкурсантов ждали творческое задание на тему "РСО однажды — РСО навсегда", дефиле и общий массовый танец. Также участники должны были показать свои знания внутренних документов МООО "РСО" и истории движения студенческих отрядов.

В итоге Мистером студенческих отрядов ПФО-2025 стал Артемий Завалишин из Республики Марий Эл, а Мисс — Арина Иванова из Чувашии. Вице-мистера получил Александр Чижов из Саратовской области, а вице-мисс - София Татюшева из Мордовии.

Но и остальные конкурсанты не остались без лент и дипломов. Были выбраны мистер и мисс интеллект, мистер и мисс индивидуальность, креативность, искренность – звания получили все участники.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут получить грант на свои научные проекты в рамках конкурса "Студенческий стартап".