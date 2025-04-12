Двух сбежавших из детдома 14-летних подростков ищут в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Двое подростков пропали в Балахне. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "РЫСЬ – Балахна" на своей странице во "ВКонтакте".

14-летние Александр Фомин и Денис Паршин ушли из детдома на улице Дзержинского утром 11 апреля. С тех пор о них ничего неизвестно.

Александр худощавого телосложения, его рост 155 сантиметров, волосы черные кудрявые. Был одет в черную куртку и черные штаны с красными лампасами. На ногах - черные кроссовки с белыми вставками.

Денис среднего телосложения, его рост также 155 сантиметров, волосы русые, глаза темные. На нем была черная куртка и светлая кофта, а также черные штаны и такого же цвета кроссовки.

Граждан, имеющих информацию о местонахождении подростков, просят позвонить на горячую линию отряда "Рысь" 8-(831)-28-38-200 или 102.

Ранее сообщалось, что более 100 человек пропали в Нижегородской области в марте. Из них 84 человека нашли живыми и еще восемь - погибшими.