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Культура и отдых

"Город 312" споет для жителей Сарова в День Победы

15 апреля 2025 11:36  [89] Культура и отдых
Группа Город 312 выступит в Сарове в День Победы

Фото: Алексей Сафонов/ "ВКонтакте"

Известная музыкальная группа "Город 312" споет (0+) для саровчан в День Победы. Об этом рассказал мэр закрытого города Алексей Сафонов на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, ожидаются выступления (0+) победителя телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" и участника "Голоса" Ивана Дятлова, ансамбля Донских казаков и городских коллективов.

Также по случаю 80-летия Победы в Сарове запланированы фестивали, выставки, концерты, интерактивные площадки об истории и героях Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, концерт группы "Сплин" (18+) в Нижнем Новгороде окончательно отменили после многочисленных переносов.

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Теги:
День Победы Концерты Саров
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