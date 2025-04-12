"Город 312" споет для жителей Сарова в День Победы

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Известная музыкальная группа "Город 312" споет (0+) для саровчан в День Победы. Об этом рассказал мэр закрытого города Алексей Сафонов на своей странице во "ВКонтакте".
Кроме того, ожидаются выступления (0+) победителя телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" и участника "Голоса" Ивана Дятлова, ансамбля Донских казаков и городских коллективов.
Также по случаю 80-летия Победы в Сарове запланированы фестивали, выставки, концерты, интерактивные площадки об истории и героях Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, концерт группы "Сплин" (18+) в Нижнем Новгороде окончательно отменили после многочисленных переносов.
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