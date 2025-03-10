Появились подробности о третьей выставке ко Дню Победы в Русском музее фотографии Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Экспозиция "Люди труда и победы" (12+) станет третьим выставочных проектом Русского музея фотографии ко Дню Победы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в музее.

Проект представлен фотографиями, документами и предметами 1930-х – 1960-х годов из фондов Русского музея фотографии, Центрального архива Нижегородской области, Государственного архива аудиовизуальной документации, Государственного общественно-политического архива области, Нижегородского музея Холодной войны, а также из частных коллекций и материалов выставки "Память о войне", подготовленной Нижегородским областным Домом ветеранов.

Напомним, к 80-й годовщине Великой победы Русский музей фотографии подготовил три выставочных проекта. О первых двух мы рассказывали здесь.

Ранее сообщалось, Сергей Безруков выступит (0+) в День Победы в Нижнем Новгороде.