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Культура и отдых

Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке

15 апреля 2025 12:59  [39] Культура и отдых
Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке

Фото: Нижегородская ярмарка/ Telegram

На территории Нижегородской ярмарки вновь проходят киносъёмки — в этот раз здесь работает команда телеканала "Спас" во главе с генеральным директором Борисом Корчевниковым. Об этом сообщается в телеграм-канале Ярмарки.

Цель визита — съёмки фильма, посвящённого историческим достижениям России. Работа над проектом проходит в знаковых локациях Ярмарки, включая Главный ярмарочный дом и кабинет губернатора.

"Мы пообещали держать все подробности в секрете, но некоторыми кадрами со съёмок в Главном ярмарочном доме и кабинете губернатора делимся с вами", - написали представители Ярмаки в своем телеграм-канале (там же опубликовано видео с Корчевниковым).

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Теги:
Кино Нижегородская ярмарка Телевидение
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