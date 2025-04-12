Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка/ Telegram

На территории Нижегородской ярмарки вновь проходят киносъёмки — в этот раз здесь работает команда телеканала "Спас" во главе с генеральным директором Борисом Корчевниковым. Об этом сообщается в телеграм-канале Ярмарки.

Цель визита — съёмки фильма, посвящённого историческим достижениям России. Работа над проектом проходит в знаковых локациях Ярмарки, включая Главный ярмарочный дом и кабинет губернатора.

"Мы пообещали держать все подробности в секрете, но некоторыми кадрами со съёмок в Главном ярмарочном доме и кабинете губернатора делимся с вами", - написали представители Ярмаки в своем телеграм-канале (там же опубликовано видео с Корчевниковым).