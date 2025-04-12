Речные рейсы в Пермь и Тольятти планируется запустить из Нижнего Новгорода

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Нижегородская судоходная компания "Водолет" намерена в 2025 году запустить регулярные пассажирские перевозки на скоростных судах на подводных крыльях в новые регионы.
Как сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области, перевозчик планирует открыть водные маршруты в Пермь, а также в Самарскую область — до Тольятти и Самары.
Помимо этого, компания рассматривает возможность расширения сети и в пределах Нижегородской области. В дополнение к уже действующим маршрутам по Оке до Дзержинска и Павлово, специалисты "Водолета" прорабатывают запуск рейсов до Чулково, Выксы, Работок, Дудина монастыря и Горбатова.
Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность ряда населённых пунктов и повысить привлекательность речных перевозок для жителей и туристов.
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