Речные рейсы в Пермь и Тольятти планируется запустить из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская судоходная компания "Водолет" намерена в 2025 году запустить регулярные пассажирские перевозки на скоростных судах на подводных крыльях в новые регионы.

Как сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области, перевозчик планирует открыть водные маршруты в Пермь, а также в Самарскую область — до Тольятти и Самары.

Помимо этого, компания рассматривает возможность расширения сети и в пределах Нижегородской области. В дополнение к уже действующим маршрутам по Оке до Дзержинска и Павлово, специалисты "Водолета" прорабатывают запуск рейсов до Чулково, Выксы, Работок, Дудина монастыря и Горбатова.

Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность ряда населённых пунктов и повысить привлекательность речных перевозок для жителей и туристов.