Жильё для сдачи по соцнайму семьям с детьми предложили строить в России Общество

В России обсуждается новая инициатива, которая может стать альтернативой "Семейной ипотеке". Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления жилья на правах социального найма. Соотвествующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает телеканал "360".

Миронов подчеркнул необходимость пересмотра существующих мер поддержки. По данным аналитического центра "Домклик", только 38% участников "Семейной ипотеки" приобретают двухкомнатные квартиры, 14% — трёхкомнатные, а 2% — четырёхкомнатные.

При этом средняя стоимость квартиры составляет 7,8 млн рублей, первоначальный взнос — 2,3 млн, а ежемесячный платёж — 34,5 тысячи рублей. Такая программа, по мнению депутата, выгодна в основном девелоперским компаниям, а не семьям с детьми.

Для решения демографической проблемы и стимулирования многодетности Миронов предложил создать государственную программу, которая бы предоставляла жильё на условиях социального найма при рождении ребёнка. В дальнейшем это жильё можно было бы перевести в собственность.

Напомним, с 1 апреля этого года были внесены изменения в условия "Семейной ипотеки". Теперь россияне с детьми до 6 лет могут приобретать жильё на вторичном рынке. Однако специалисты по недвижимости предупреждают, что это может привести к росту цен на квартиры.