Социальная кампания по поддержке семей с детьми стартует в России Общество

Фото предоставлено АНО «Национальные приоритеты»

В России 1 января 2025 года стартует социальная рекламная кампания в поддержку нового национального проекта «Семья», который был трансформирован из части национальных проектов «Демография» и «Культура».

Новый нацпроект «Семья» включает уже известные флагманские программы для семей с детьми, показавшие свою эффективность: материнский капитал, единое пособие, семейная ипотека, социальный контракт, а также новые программы, которые помогут улучшить качество жизни семей с детьми. Запуску нового нацпроекта также предшествовал одноименный тематический год, который показал, что государство на деле поддерживает родителей с детьми, их ценности и традиции, связь поколений.

По информации АНО «Национальные приоритеты», социальная кампания в поддержку нового национального проекта посвящена темам семейного счастья, ценности рождения детей и большой семьи. Ее цель – вдохновить зрителя взглянуть иначе на свою семью, поделиться чувствами и эмоциями со своими родными, подарить тепло близким. Ведь самая главная ценность в жизни каждого человека – крепкая семья.

Ролик «Семья - большая организация» подчеркивает счастье многодетной семьи, где каждый её представитель важен для слаженной работы всей системы, в которой каждому найдется занятие по душе или дело с пользой. Большая семья - идеальное место для реализации каждого, кто является её частью, поэтому дети в ней становятся помощниками в воспитании младших. А герои ролика «Хотим, чтобы нас было больше» показывают, что семья - это бесконечный источник положительных эмоций. Где дети, родители, бабушки и дедушки мечтают о том, чтобы ценные моменты в этом «маленьком мире» только множились, стало больше детей, уютных вечеров и трогательных моментов, которые наполнены искренним счастьем, уважением и любовью.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в конце ноября 2024 года, 84% россиян считает, что сегодня важно сохранять традиционные семейные ценности, поддерживать многодетность, культуру материнства и отцовства. Каждый второй опрошенный (51%) считает, что семья должна быть многодетной.

СПРАВКА:

С 2025 года начинается реализация нового нацпроекта «Семья», который будет состоять из пяти федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

По новому нацпроекту материнский капитал ежегодно смогут получить 1,7 млн семей, единое пособие - 9,6 млн человек, семейную ипотеку - 1,5 млн семей с детьми. Также продолжится адресное строительство детских садов. Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка региональных программ рождаемости, а работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить семейную налоговую выплату.

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