Нижегородский театр оперы и балета попался на нарушениях ТК РФ Культура и отдых

Государственная инспекция труда в Нижегородской области совместно с прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина.

В ходе инспекции были зафиксированы нарушения в части учета рабочего времени. В частности, установлено, что выход артиста оркестра на работу в выходной день, а также последующее предоставление ему дня отдыха не были отражены в табеле учета. Это противоречит положениям статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в нарушение статьи 136 ТК РФ, заработная плата за период с июня по август 2023 года была выплачена с задержкой. При этом средства не были проиндексированы в полном объеме и не поступили работникам в установленные сроки.

Нарушения коснулись и компенсационных выплат: работники получили компенсации за задержку заработной платы позже положенного срока.

По итогам проверки выявленные факты были квалифицированы как административные правонарушения согласно статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Гострудинспекция приняла решение о назначении административных наказаний в виде предупреждений должностным лицам театра, допустившим указанные нарушения.