Каждый новый спектакль обходится Нижегородскому оперному театру в 20 млн рублей Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Постановка нового спектакля в Нижегородском театре оперы и балета обходится минимум в 20 млн рублей. Об этом рассказал директор театра Айрат Тухватуллин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о стоимости премьеры оперы "Золотой петушок" (12+), которая пройдет с 6 по 9 марта. На пресс-конференции присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как объяснил Тухватуллин, такие затраты связаны с масштабностью постановки — в ней задействовано большое количество артистов, а костюмы шьются индивидуально, их нельзя просто купить в магазине.

"Вы увидите декорации к "Золотому петушку" и придете в поражение от масштаба. В любом случае, любой музыкальный спектакль несет большие финансовые затраты. Точную сумму по нашей премьере сейчас сказать не смогу, потому что еще приходят счета и приходится все оплачивать. Но это примерно в тех размерах, которые я озвучил", — пояснил Тухватуллин.

Художественный руководитель театра Алексей Трифонов подчеркнул, что театр выпускает много премьер и стремится делать их на высоком уровне.

"Каждый раз это очень большая, тяжелая работа — нахождение финансирования. Нужно понимать, что Айрат Тухватуллин озвучил нижнюю границу стоимости спектакля. Они у нас обычно стоят прилично дороже. Но нам очень важно, чтобы качество, тот уровень, планку, которые мы для себя установили, никак не снижались", — добавил он.

Ранее в театре сообщили, что приготовили сюрприз для зрителей, которые придут на оперу "Золотой петушок". Подробности можно прочитать тут.