Опубликованы даты перекрытия набережной Гребного канала из-за репетиций парада Общество

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничат на набережной Гребного канала в связи с репетициями парада Победы. Об этом сообщили в городском ЦОДД.

Участок от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры будет закрыт 16, 18, 22, 23, 24 и 25 апреля с 9:00 до 14:00.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы маршрута А-5 в эти дни будут курсировать от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в обоих направлениях.

Ограничения вводятся и-за репетиций парада, а также мер по обеспечению безопасности участников мероприятий.

Ранее сообщалось, что движение по улице Родионова ограничат из-за строительства станции метро "Сенная".