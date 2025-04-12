Опубликованы даты перекрытия набережной Гребного канала из-за репетиций парада

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Движение транспорта временно ограничат на набережной Гребного канала в связи с репетициями парада Победы. Об этом сообщили в городском ЦОДД.
Участок от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры будет закрыт 16, 18, 22, 23, 24 и 25 апреля с 9:00 до 14:00.
Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы маршрута А-5 в эти дни будут курсировать от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в обоих направлениях.
Ограничения вводятся и-за репетиций парада, а также мер по обеспечению безопасности участников мероприятий.
Ранее сообщалось, что движение по улице Родионова ограничат из-за строительства станции метро "Сенная".
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