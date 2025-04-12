Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2025 17:33  [50] Проект строительства метро до Сенной повторно направят на госэкспертизу
15 апреля 2025 17:31  [54] Жильё для сдачи по соцнайму семьям с детьми предложили строить в России
15 апреля 2025 17:22  [55] Специалисты "Поездов здоровья" приняли свыше 12,8 тысячи пациентов с начала года
15 апреля 2025 17:17  [84] Опубликованы даты перекрытия набережной Гребного канала из-за репетиций парада
15 апреля 2025 16:57  [69] Почти 17 000 нижегородцев побывали на Едином дне открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет"
15 апреля 2025 16:45  [145] Нижегородская область откажется от авиации для выявления лесных пожаров
15 апреля 2025 16:24  [137] Речные рейсы в Пермь и Тольятти планируется запустить из Нижнего Новгорода
15 апреля 2025 15:57  [143] Анатолий Седых получил орден Сергия Радонежского за вклад в благотворительность
15 апреля 2025 15:26  [154] Минэкологии проверяет контейнерные площадки после жалоб нижегородцев
15 апреля 2025 15:13  [205] Электроснабжение в северных округах Нижегородской области восстановлено
Общество

Опубликованы даты перекрытия набережной Гребного канала из-за репетиций парада

15 апреля 2025 17:17  [84] Общество
Набережную Гребного канала перекроют из-за репетиций парада

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничат на набережной Гребного канала в связи с репетициями парада Победы. Об этом сообщили в городском ЦОДД. 

Участок от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры будет закрыт 16, 18, 22, 23, 24 и 25 апреля с 9:00 до 14:00.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы маршрута А-5 в эти дни будут курсировать от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в обоих направлениях.

Ограничения вводятся и-за репетиций парада, а также мер по обеспечению безопасности участников мероприятий.

Ранее сообщалось, что движение по улице Родионова ограничат из-за строительства станции метро "Сенная".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал движение ограничения
Поделиться:
Новости по теме
14 апреля 2025 13:22  [379] Движение автобусов А-5 и А-42 изменилось из-за ремонта на улице Добролюбова
09 апреля 2025 19:57  [539] Участок проспекта Гагарина возле ННГУ останется закрытым до 30 июня
08 апреля 2025 09:00  [458] Часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до 31 августа
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph