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Общество

Часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до 31 августа

08 апреля 2025 09:00  [118] Общество
Отрезок улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для движения транспорта

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до конца лета, сообщили в городском дептрансе. 

По данным профильного департамента, ограничения вводятся на отрезке от дома №12 от улицы Короленко до улицы Новой. Проезд там будет закрыт с 8:00 8 апреля до 23:59 31 августа.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее стало известно, что на Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта.

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Теги:
ограничения Ремонтные работы
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