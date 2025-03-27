Часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до 31 августа

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Часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до конца лета, сообщили в городском дептрансе.
По данным профильного департамента, ограничения вводятся на отрезке от дома №12 от улицы Короленко до улицы Новой. Проезд там будет закрыт с 8:00 8 апреля до 23:59 31 августа.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее стало известно, что на Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта.
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