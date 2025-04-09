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Общество

Участок проспекта Гагарина возле ННГУ останется закрытым до 30 июня

09 апреля 2025 19:57  [118] Общество
Участок проспекта Гагарина возле ННГУ останется закрытым до 31 июня

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Участок проспекта Гагарина возле ННГУ останется закрытым до 30 июня, сообщили в городском дептрансе.

Отмечается, что до 23:00 30 июня будет временно приостановлено движение транспорта вдоль домов №№ 23к1–23/1 по проспекту Гагарина. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Для объезда зоны проведения работ автомобилистам рекомендуется использовать прилегающие улицы. Специалисты призывают водителей заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Добавим, что отрезок закрыли 5 марта. Тогда планировали открыть его 20 мая. 

Ранее сообщалось, что часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до конца лета, а на Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта.

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Теги:
ограничения Ремонтные работы
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