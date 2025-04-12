Движение автобусов А-5 и А-42 изменилось из-за ремонта на улице Добролюбова Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

Схема движения автобусов А-5 и А-42 в Нижнем Новгороде изменилась в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Добролюбова, сообщили в ЦРТС.

Напомним, что ремонтные работы начались 12 апреля. В связи с этим ограничено движение на участке от Сергиевской до Ильинской. Причем в сторону Ильинки проезд открыт. А вот обратно можно проехать только по Сергиевской.

Что до автобусов А-5 и А-42, то они в сторону Зеленского съезда едут по Ильинске и Сергиевской, далее - по своему маршруту. Обратно автобусы следуют без изменений.

В ЦРТС уточнили, что ограничения будут действовать до конца мая.

Напомним, что на улице Бекетова для проезда открыли еще один участок. Перекладка трамвайных путей там потихоньку завершается.