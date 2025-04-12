Нижегородка отдала лжесотрудникам банка более 2,5 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По словам потерпевшей, злоумышленники в течение недели убеждали ее, что являются работниками банка. Под предлогом перевода средств на якобы новую банковскую карту они убедили женщину передать им код из смс-сообщения.
Получив доступ к ее личному кабинету, мошенники совершили покупки на маркетплейсе на сумму почти 470 тысяч рублей. Кроме того, они оформили онлайн-кредит на сумму более 2 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что нижегородцы отдали аферистам 74 млн рублей за одну неделю.
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