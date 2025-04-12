Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 апреля 2025 08:00  [47] Нижегородка отдала лжесотрудникам банка более 2,5 млн рублей
15 апреля 2025 19:00  [264] Мужчина напал на женщину с ребёнком в кстовском магазине
15 апреля 2025 18:48  [257] Нижегородское предприятие заплатит 555 тысяч рублей за гибель работника
15 апреля 2025 15:46  [283] Иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком у школы в Сормове
15 апреля 2025 15:00  [282] Трудинспекция не будет расследовать нападение на нижегородскую медсестру
15 апреля 2025 13:20  [400] Пожар площадью 500 кв. метров потушили на стройке в Сормовском районе
15 апреля 2025 12:35  [295] Нападение на нижегородскую медсестру закончилось уголовным делом
15 апреля 2025 12:14  [312] Нижегородский суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма
15 апреля 2025 12:07  [674] МЧС показало фото с места утреннего ДТП на Молитовском мосту
15 апреля 2025 11:10  [781] ФСБ показала кадры задержания сотрудницы нижегородского оборонного предприятия
Происшествия

Нижегородка отдала лжесотрудникам банка более 2,5 млн рублей

16 апреля 2025 08:00  [47] Происшествия
Нижегородка отдала лжесотрудникам банка более 2,5 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам потерпевшей, злоумышленники в течение недели убеждали ее, что являются работниками банка. Под предлогом перевода средств на якобы новую банковскую карту они убедили женщину передать им код из смс-сообщения.

Получив доступ к ее личному кабинету, мошенники совершили покупки на маркетплейсе на сумму почти 470 тысяч рублей. Кроме того, они оформили онлайн-кредит на сумму более 2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородцы отдали аферистам 74 млн рублей за одну неделю.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
14 апреля 2025 11:05  [380] Нижегородка лишилась 6,5 млн рублей после двухнедельного созвона с мошенниками
11 апреля 2025 12:35  [785] Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
09 апреля 2025 16:45  [562] Нижегородка потеряла 284 тысячи рублей при попытке заработать в интернете
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph