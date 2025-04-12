Большинство нижегородцев отвергли идею вернуть продажу пива на стадионах Спорт

Шесть из десяти жителей Нижнего Новгорода выступили против инициативы разрешить продажу пива на спортивных аренах. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.

Поводом для обсуждения стала недавняя инициатива министра спорта Михаила Дегтярева. Он предложил отменить существующий запрет, заявив, что употребление пива на стадионе — это элемент спортивной культуры, а не вопрос пропаганды здорового образа жизни. По его словам, болельщики, желающие выпить, всё равно покупают алкоголь в магазинах рядом со стадионами, принося прибыль не спортивной отрасли, а ритейлу.

Однако 64% опрошенных нижегородцев не согласны с позицией министра. Лишь 18% поддержали идею легализовать продажу пива на матчах.

Противники инициативы считают, что алкоголь на трибунах может спровоцировать агрессию и неадекватное поведение. В комментариях участники опроса отмечали: «Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов», «Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет».

Сторонники разрешения уверены, что взрослые болельщики в состоянии контролировать своё поведение. По их мнению, «кто хочет напиться — найдёт способ, а для большинства кружка пива добавит игре красок».

Мужчины чаще женщин поддерживают идею возвращения пива на стадионы. При этом 67% жительниц города выступают категорически против.

Социальный статус также влияет на отношение к инициативе. Среди опрошенных с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц 26% поддерживают отмену запрета. В то же время среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей таких только 4%.

Интерес к спорту также коррелирует с мнением. Среди активных болельщиков 23% выступают за возврат пива на стадионы. Однако даже среди тех, кто регулярно посещает матчи, большинство — 53% — против.