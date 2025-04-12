Большинство нижегородцев отвергли идею вернуть продажу пива на стадионах

Шесть из десяти жителей Нижнего Новгорода выступили против инициативы разрешить продажу пива на спортивных аренах. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.
Поводом для обсуждения стала недавняя инициатива министра спорта Михаила Дегтярева. Он предложил отменить существующий запрет, заявив, что употребление пива на стадионе — это элемент спортивной культуры, а не вопрос пропаганды здорового образа жизни. По его словам, болельщики, желающие выпить, всё равно покупают алкоголь в магазинах рядом со стадионами, принося прибыль не спортивной отрасли, а ритейлу.
Однако 64% опрошенных нижегородцев не согласны с позицией министра. Лишь 18% поддержали идею легализовать продажу пива на матчах.
Противники инициативы считают, что алкоголь на трибунах может спровоцировать агрессию и неадекватное поведение. В комментариях участники опроса отмечали: «Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов», «Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет».
Сторонники разрешения уверены, что взрослые болельщики в состоянии контролировать своё поведение. По их мнению, «кто хочет напиться — найдёт способ, а для большинства кружка пива добавит игре красок».
Мужчины чаще женщин поддерживают идею возвращения пива на стадионы. При этом 67% жительниц города выступают категорически против.
Социальный статус также влияет на отношение к инициативе. Среди опрошенных с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц 26% поддерживают отмену запрета. В то же время среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей таких только 4%.
Интерес к спорту также коррелирует с мнением. Среди активных болельщиков 23% выступают за возврат пива на стадионы. Однако даже среди тех, кто регулярно посещает матчи, большинство — 53% — против.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+