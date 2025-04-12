Нижегородка Светлана Хорева встала на ноги после тяжелой аварии в Таиланде Общество

Жительница Нижнего Новгорода Светлана Хорева, пострадавшая в серьезном ДТП в Таиланде, вновь смогла передвигаться без посторонней помощи. Об этом сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

После курса восстановления в медицинском реабилитационном центре женщина отказалась от ходунков уже через две недели занятий. По словам Никонова, у пациентки уменьшились боли, что позволило сократить прием сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Ранее сообщалось, что страховка покрыла только одну операцию. Общая стоимость лечения составила порядка 20 млн рублей. За это время Светлана перенесла 17 наркозов.

Сначала реабилитационный центр принял женщину бесплатно, позже помощь в оплате оказал благотворительный фонд.

"Возвращение в Россию было бы невозможным без участия правительства Нижегородской области и службы медицины катастроф", — отметил Никонов.

Напомним, что в аварию нижегородка попала в конце 2024 года, в Нижний Новгород вернулась только в конце февраля 2025-го.