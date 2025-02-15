Пострадавшую в ДТП в Таиланде нижегородку привезли домой и госпитализировали Общество

Жительница Нижнего Новгорода Светлана Хорева, получившая тяжелые травмы в результате аварии в Таиланде, вернулась в Россию. 24 февраля в час ночи она уже находилась в Нижнем Новгороде, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Из Москвы женщину перевезли специалисты Нижегородского центра медицины катастроф. Её доставили в НОКБ имени Семашко, где врачи оценили состояние пациентки как удовлетворительное.

Напомним, что борт из Таиланда приземлился в России в 18:25 благодаря содействию Всероссийского центра медицины катастроф.

Сама авария произошла на Пхукете в конце декабря. Светлана Хорева и её супруг находились на отдыхе, когда попали в серьёзное ДТП. Во время движения на мопеде их задел автокран. Закреплённая на спецтехнике стальная балка сорвалась и насквозь пробила женщине бедро, оставаясь в её ноге. Муж пострадавшей также получил травмы: ему едва не отрезало два пальца на правой руке. Однако, несмотря на это, он успел пережать жене ногу выше раны, чтобы остановить сильное кровотечение.

Пострадавших доставили в больницу района Тхаланг, где им оказали первую помощь. Однако местные врачи сразу предупредили: спасти ногу Светланы возможно только в частной клинике Bangkok Phuket Hospital, где есть необходимое оборудование. Для этого требовалось либо активировать страховку, либо внести депозит в размере 400 тысяч бат.

Страховая компания покрыла сумму страхового полиса — 50 тысяч евро, что составило около 1,7 млн бат (примерно 5,1 млн рублей). Этих денег хватило на срочные операции: пересадку вен и артерий, восстановление мышечных тканей и фиксацию сломанных костей с помощью штырей. Дальнейшее лечение и последующие операции потребовали ещё 8,8 млн рублей.