Нападение пациента на сотрудника Кстовской ЦРБ закончилось проверкой Роструда Происшествия

В Кстовской центральной райбольнице зафиксирован случай нападения на медицинского работника во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Предварительно, инцидент произошёл 16 апреля около 01:20. Сотрудник ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ" находился на суточном дежурстве, когда подвергся агрессивным действиям со стороны пациента.

Пострадавший получил телесные повреждения, в том числе кровоподтеки. После происшествия он самостоятельно обратился за медпомощью.

В настоящее время ожидается официальное медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученных травм.

Кроме того, инспекция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает, имелись ли официальные трудовые отношения между пострадавшим и учреждением.

Напомним, что буквально на днях в Приокском районе было совершено нападение на медсестру скорой помощи. Неадеватный мужчина ударил женщину по голове, ей потребовалась помощь медиков. В СК завели уголовное дело по данному факту.