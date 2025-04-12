Нижегородцы могут жаловаться на самокатчиков в Telegram Общество

Жители Нижнего Новгорода теперь могут сообщать о нарушениях со стороны пользователей электросамокатов через специального чат-бота в Telegram. Новый цифровой инструмент запустила Ассоциация операторов микромобильности. О запуске сервиса сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём телеграм-канале.

Как отметил парламентарий, ситуация с использованием электросамокатов в городе находится под контролем транспортного комитета Заксобрания. Вопрос решается в сотрудничестве с администрацией Нижнего Новгорода, ГИБДД и компаниями, предоставляющими самокаты в аренду.

Благодаря совместным усилиям удалось ввести ограничения: движение на электросамокатах полностью запрещено на центральных улицах города, в районе кремля и на всех мостах. Кроме того, в ряде других зон действуют лимиты по скорости.

Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются жалобы на нарушителей. Нижегородцы сообщают о случаях езды в нетрезвом виде, агрессивного поведения на дороге, превышения скорости и катания вдвоём на одном самокате.

Теперь передать информацию о таких инцидентах можно напрямую через Telegram-бота.

Ранее сообщалось, что брошенные самокаты в Нижнем Новгороде начали отправлять на штрафстоянку.