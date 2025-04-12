20 нижегородцев сдают ЕГЭ-2025 досрочно Общество

В Нижегородской области 20 человек подали заявления на участие в досрочной сдаче Единого государственного экзамена в текущем учебном году. Об этом ИА "Время Н" сообщили в региональном минобре.

Среди участников — выпускники школ этого года, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день большая часть экзаменов досрочной сессии уже проведена.

"Явка на экзамены по обязательным предметам — русскому языку и математике — составила 100%. Все экзамены, прошедшие на данный момент, были организованы без нарушений. Ни одного случая удаления участников зафиксировано не было", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что минобр разработал план действий на случай срыва ГИА в Нижегородской области.