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Наука

Нижегородские девятиклассники массово выбирают колледжи вместо школы

30 марта 2025 08:40  [46] Наука
Нижегородские девятиклассники массово выбирают колледжи вместо школы

Более 60% учеников 9-х классов в Нижегородской области предпочитают поступать в колледжи и техникумы, а не оставаться в школе до 11-го класса. Об этом в интервью телеканалу "Волга 24" рассказал глава регионального минобрнауки Михаил Пучков.  

По его словам, среднее профессиональное образование даёт быстрый выход на рынок труда и позволяет выпускникам быстрее найти своё место в экономике региона.  

"Сейчас кадры востребованы практически во всех сферах. Такой выбор — это реальная возможность начать зарабатывать достойные деньги в короткие сроки", — отметил министр.  

При этом Пучков подчеркнул, что поступление в колледж не закрывает путь к высшему образованию. Напротив, после получения профессии молодые люди могут осознаннее выбрать будущую специальность и вуз.

Ранее были озвучены точные даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году. 

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Теги:
Минобрнауки Образование школьники
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