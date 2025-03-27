Нижегородские девятиклассники массово выбирают колледжи вместо школы Наука

Более 60% учеников 9-х классов в Нижегородской области предпочитают поступать в колледжи и техникумы, а не оставаться в школе до 11-го класса. Об этом в интервью телеканалу "Волга 24" рассказал глава регионального минобрнауки Михаил Пучков.

По его словам, среднее профессиональное образование даёт быстрый выход на рынок труда и позволяет выпускникам быстрее найти своё место в экономике региона.

"Сейчас кадры востребованы практически во всех сферах. Такой выбор — это реальная возможность начать зарабатывать достойные деньги в короткие сроки", — отметил министр.

При этом Пучков подчеркнул, что поступление в колледж не закрывает путь к высшему образованию. Напротив, после получения профессии молодые люди могут осознаннее выбрать будущую специальность и вуз.

Ранее были озвучены точные даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году.