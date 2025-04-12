Нижегородцев оштрафовали на 200 тысяч рублей за пал сухой травы Происшествия

Поджигатели сухой травы в Нижегородской области оштрафованы на более чем 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, с марта сухая трава полыхала свыше 200 раз. Охваченная огнем площадь превысила 930 га. В девяти случаях огонь перекинулся с травы на строения, в т.ч. на жилой дом.

На поджигателей составлено 106 протоколов.

Напомним, что с 4 апреля в регионе действует пожароопасный режим. Штрафы в это время увеличены: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для ИП — до 80 тысяч, для юрлиц — до 800 тысяч.

Сообщалось, что пожилой нижегородец погиб, пытаясь справиться с огнем у своего дома.