Трава полыхает на площади 50 га под Богородском

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Трава полыхает возле села Троица в Богородском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительным данным, площадь пожара достигла 50 га. Погибших и пострадавших нет.
В МЧС подчеркнули: угрозы селу нет.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.
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