Трава полыхает на площади 50 га под Богородском Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

Трава полыхает возле села Троица в Богородском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара достигла 50 га. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС подчеркнули: угрозы селу нет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.