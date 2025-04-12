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Происшествия

Трава полыхает на площади 50 га под Богородском

16 апреля 2025 16:49  [86] Происшествия
Трава горит возле села Троица в Богородском районе

Фото: Кирилл Мартынов

Трава полыхает возле села Троица в Богородском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара достигла 50 га. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС подчеркнули: угрозы селу нет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим

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Теги:
Богородский район МЧС Пожар
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