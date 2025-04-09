Клещи укусили уже 126 нижегородцев

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В Нижегородской области фиксируется рост активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 апреля зарегистрировано 126 обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, из них 61 случай — у детей.
В ведомстве подчеркнули, что это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего клещи нападали на людей в сельской местности (33%), на садово-огородных участках (25%) и на придомовых территориях (19%). Отдельные случаи зафиксированы на территории кладбищ и в парках.
Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 31 человек, включая 27 детей.
Лабораторно исследовано 220 клещей, снятых с людей и собранных в окружающей среде. В 41 случае (18,6%) обнаружены возбудители инфекций. Хотя клещей с вирусом энцефалита среди них не выявлено, обнаружены 37 клещей с боррелиями, 3 — с анаплазмой и 1 — с эрлихиями.
Прививками от клещевого энцефалита охвачено 2050 человек, в том числе 134 ребенка.
Профилактическая работа продолжается. Площадь акарицидных обработок в этом году увеличена и составляет более 4361 га. На сегодняшний день уже обработано 166,9 га в шести муниципалитетах, включая Арзамас, Вачский, Кстовский, Лысковский, Павловский и Сосновский округа.
Ранее сообщалось, что первый (и пока единственный) подтвержденный случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом выявлен у 36-летнего жителя Нижнего Новгорода. Укус произошел в Дальнеконстантиновском округе.
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