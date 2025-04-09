Клещи укусили уже 126 нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области фиксируется рост активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 апреля зарегистрировано 126 обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, из них 61 случай — у детей.

В ведомстве подчеркнули, что это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего клещи нападали на людей в сельской местности (33%), на садово-огородных участках (25%) и на придомовых территориях (19%). Отдельные случаи зафиксированы на территории кладбищ и в парках.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 31 человек, включая 27 детей.

Лабораторно исследовано 220 клещей, снятых с людей и собранных в окружающей среде. В 41 случае (18,6%) обнаружены возбудители инфекций. Хотя клещей с вирусом энцефалита среди них не выявлено, обнаружены 37 клещей с боррелиями, 3 — с анаплазмой и 1 — с эрлихиями.

Прививками от клещевого энцефалита охвачено 2050 человек, в том числе 134 ребенка.

Профилактическая работа продолжается. Площадь акарицидных обработок в этом году увеличена и составляет более 4361 га. На сегодняшний день уже обработано 166,9 га в шести муниципалитетах, включая Арзамас, Вачский, Кстовский, Лысковский, Павловский и Сосновский округа.

Ранее сообщалось, что первый (и пока единственный) подтвержденный случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом выявлен у 36-летнего жителя Нижнего Новгорода. Укус произошел в Дальнеконстантиновском округе.