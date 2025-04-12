"Торпедо" приостанавливает работу женской команды ради развития мужской Спорт

Женская хоккейная команда нижегородского клуба "Торпедо" завершает свое участие в Женской хоккейной лиге. Об этом сообщили в официальной пресс-службе клуба.

Как отмечается в заявлении, решение принято совместно с "Центром управления и развития спорта в Нижегородской области" и региональным министерством спорта. Причиной стала необходимость сконцентрировать усилия и ресурсы на продвижении главной мужской команды.

"Главным приоритетом развития системы ХК "Торпедо", согласно утверждённым направлениям, остаются выступления и результаты основной мужской команды. В новом сезоне она начнёт домашние матчи на современной ледовой арене, которая сейчас строится в Нижнем Новгороде", — говорится в сообщении клуба.

В целях оптимизации ресурсов и в рамках реализации долгосрочной стратегии развития, было принято решение приостановить деятельность женской команды, ранее выступавшей в ЖХЛ.

Женская команда "Торпедо" была создана в 2022 году на базе клуба СКИФ. В 2025 году в Кубке женской хоккейной лиги команда завоевала бронзу.