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Спорт

"Торпедо" рассчитывает на помощь Ларионова в организации матчей с "Детройтом"

12 апреля 2025 07:00  [54] Спорт
Торпедо рассчитывает на помощь Ларионова в организации матчей с Детройтом

Генеральный директор нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов прокомментировал возможность проведения матчей с американским клубом "Детройт Ред Уингз". Он высказался на эту тему в ходе пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Харламов отметил, что после недавней встречи лидеров России и США в хоккейной среде активно обсуждается идея проведения совместных игр. Однако, по словам гендиректора "Торпедо", пока неясно, в каком формате это может произойти — на уровне национальных сборных или клубных команд.

Харламов подчеркнул, что с открытием новой арены в Нижнем Новгороде "Торпедо" планирует подать заявку на проведение подобных международных встреч. Он выразил уверенность, что клуб готов принять участие в организации таких матчей.

Говоря о возможном участии "Детройта", Харламов напомнил, что, несмотря на уход Игоря Ларионова из "Торпедо", у них сохраняются тёплые отношения. Он добавил, что давно знаком с Ларионовым и продолжает поддерживать с ним связь. По мнению Харламова, Ларионов, скорее всего, поддержит идею и окажет содействие в организации матчей между клубами.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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