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Спорт

Евгений Забуга назначен новым генменеджером ХК "Торпедо"

15 апреля 2025 19:12  [80] Спорт
Евгений Забуга назначен новым генменеджером ХК Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

Евгений Забуга назначен новым генеральным менеджером хоккейного клуба "Торпедо". Такая информация появилась в соцсетях команды.

Напомним, первые слухи о назначении специалиста появились почти сразу после отставки Вадима Аверкина.

У Забуги большой опыт работы в "Авангарде". Свою 10-летнюю карьеру в Омске он начинал как адвокат-представитель, а затем исполнял обязанности генерального менеджера.

Кстати, на пресс-конференции по итогам сезона 11 апреля гендиректор Александр Харламов не стал комментировать домыслы инсайдеров и предложил дождаться официальной информации. 

"Предложение возглавить "Торпедо" я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня", - рассказал Забуга.

Новый генменеджер обещает, что клуб сохранит взятый еще Ларионовым курс на атакующий хоккей и развитие молодежи. 

Теперь нижегородцам осталось только найти нового тренера. О возможных кандидатах мы уже писали ранее. 

Евгений Забуга отметил, что варианты у клуба уже есть, одновременно рассматриваются сразу несколько претендентов (у некоторых из них еще действуют соглашения с другими клубами). Однако финального решения еще нет.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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