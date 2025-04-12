Евгений Забуга назначен новым генменеджером ХК "Торпедо"

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Евгений Забуга назначен новым генеральным менеджером хоккейного клуба "Торпедо". Такая информация появилась в соцсетях команды.
Напомним, первые слухи о назначении специалиста появились почти сразу после отставки Вадима Аверкина.
У Забуги большой опыт работы в "Авангарде". Свою 10-летнюю карьеру в Омске он начинал как адвокат-представитель, а затем исполнял обязанности генерального менеджера.
Кстати, на пресс-конференции по итогам сезона 11 апреля гендиректор Александр Харламов не стал комментировать домыслы инсайдеров и предложил дождаться официальной информации.
"Предложение возглавить "Торпедо" я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня", - рассказал Забуга.
Новый генменеджер обещает, что клуб сохранит взятый еще Ларионовым курс на атакующий хоккей и развитие молодежи.
Теперь нижегородцам осталось только найти нового тренера. О возможных кандидатах мы уже писали ранее.
Евгений Забуга отметил, что варианты у клуба уже есть, одновременно рассматриваются сразу несколько претендентов (у некоторых из них еще действуют соглашения с другими клубами). Однако финального решения еще нет.
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