Евгений Забуга назначен новым генменеджером ХК "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Евгений Забуга назначен новым генеральным менеджером хоккейного клуба "Торпедо". Такая информация появилась в соцсетях команды.

Напомним, первые слухи о назначении специалиста появились почти сразу после отставки Вадима Аверкина.

У Забуги большой опыт работы в "Авангарде". Свою 10-летнюю карьеру в Омске он начинал как адвокат-представитель, а затем исполнял обязанности генерального менеджера.

Кстати, на пресс-конференции по итогам сезона 11 апреля гендиректор Александр Харламов не стал комментировать домыслы инсайдеров и предложил дождаться официальной информации.

"Предложение возглавить "Торпедо" я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня", - рассказал Забуга.

Новый генменеджер обещает, что клуб сохранит взятый еще Ларионовым курс на атакующий хоккей и развитие молодежи.

Теперь нижегородцам осталось только найти нового тренера. О возможных кандидатах мы уже писали ранее.

Евгений Забуга отметил, что варианты у клуба уже есть, одновременно рассматриваются сразу несколько претендентов (у некоторых из них еще действуют соглашения с другими клубами). Однако финального решения еще нет.