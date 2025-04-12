Кто станет новым тренером нижегородского ХК "Торпедо" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

4 апреля стало известно об уходе Игоря Ларионова с поста главного тренера нижегородского "Торпедо". С тех пор не утихают споры о том, кто займет освободившуюся должность.

Напомним, что руководство клуба досрочно расторгло контракт с Ларионовым — за два года до истечения срока — из-за неудовлетворительных результатов в сезоне 2024/2025. "Торпедо" заняло 8-е место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции, а затем вылетело в первом раунде плей-офф, не одержав ни одной победы над "Локомотивом".

Спустя неделю после ухода Ларионова по аналогичным причинам клуб покинул и генеральный менеджер Вадим Аверкин.

С момента этих кадровых перестановок спортивные журналисты, инсайдеры и болельщики активно обсуждают возможных кандидатов на пост главного тренера. По информации журналиста Артура Хайруллина, одним из претендентов является Андрей Скабелка. Нижегородским болельщикам он знаком: в сезоне 2013/2014 Скабелка входил в тренерский штаб "Торпедо" в качестве ассистента Петериса Скудры. Позже он возглавлял несколько клубов КХЛ, а последним местом его работы был "Барыс", который он покинул в октябре 2023 года.

Другим возможным кандидатом называют Олега Леонтьева — экс-главного тренера нижнекамского "Нефтехимика". Как сообщает телеграм-канал "Трансферы КХЛ", его контракт был расторгнут после того, как команда не попала в плей-офф.

Однако многие болельщики "Торпедо" скептически относятся к этим вариантам. Некоторые из них хотели бы видеть у руля команды Андрея Козырева. Сейчас он возглавляет "Северсталь", но в сезоне 2022/2023 работал в тандеме с Ларионовым в "Торпедо". Именно тогда команда показывала яркий и атакующий хоккей. Сам Козырев ранее заявлял, что останется в Череповце, однако официальной информации о продлении его контракта пока не поступало.

Также в кулуарах обсуждается кандидатура Алексея Исакова, главного тренера фарм-клуба "Торпедо-Горький". В прошлом сезоне он возглавлял молодёжную команду "Чайка", а в нынешнем добился неплохих результатов в ВХЛ. Сейчас его команда ведёт в четвертьфинальной серии плей-офф с "Челметом" со счётом 2:0. По слухам, руководство клуба внимательно следит за его работой.

Новые имена и версии появляются почти ежедневно, однако достоверной информации пока нет.

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов на пресс-конференции по итогам сезона заявил, что поиск нового главного тренера начнётся только после утверждения кандидатуры генерального менеджера. А кадровые решения по тренерскому штабу и составу игроков будут приниматься уже после назначения наставника.

По слухам, основным претендентом на пост генерального менеджера является Евгений Забуга. Он более десяти лет проработал в системе "Авангарда" и некоторое время исполнял обязанности генерального менеджера омского клуба.

Окончательное решение по главному тренеру, скорее всего, будет принято после завершения текущего сезона КХЛ. Это позволит оценить доступных специалистов и принять взвешенное решение. Уже сейчас понятно: "Торпедо" нужен не просто профессионал, но и яркая личность, которая сможет продолжить курс на узнаваемость и популярность клуба, начатый при Ларионове. Найти такого человека будет непросто.

В конце прошлой недели стало известно, что бывший генеральный менеджер "Торпедо", а ныне генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров возглавил наблюдательный совет клуба. Это означает, что процесс выбора нового главного тренера теперь находится под его непосредственным контролем.

Ранее сообщалось, новая Ледовая арена на Стрелке может быть сдана уже в августе 2025 года.