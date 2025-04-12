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Экономика

Депутаты ЗСНО добиваются отмены НДС для речных перевозок

18 апреля 2025 09:06  [1] Экономика

В Нижегородской области предложили освободить от налога на добавленную стоимость скоростные пассажирские перевозки по рекам. Инициативу озвучили депутаты регионального Законодательного собрания по запросу транспортной компании "Водолет", сообщает "Ъ-Приволжье".

Для реализации предложения потребуется одобрение на федеральном уровне, поскольку вопрос касается изменений в налоговом законодательстве России.

По словам генерального директора "Водолета" Никиты Итальянцева, в 2024 году пассажиропоток на водном транспорте в регионе увеличился на 53%. В следующем году прогнозируется дополнительный рост на 12%.

Компания намерена открыть новые маршруты междугороднего сообщения — в Самару и Пермь. Также планируется развитие внутренней сети: в списке направлений — Дудин монастырь, Горбатов и Работки. Однако на планы может повлиять уровень воды в реках: обмеление Оки и частично Волги может осложнить навигацию.

Предполагается, что отмена НДС позволит сократить объем региональной поддержки отрасли, а также даст дополнительный стимул для развития водных перевозок и повышения туристической привлекательности области.

Кроме налоговых льгот, депутаты считают необходимым оказать "Водолету" дополнительную помощь. В частности, речь идет об организации технической базы, создании вспомогательного флота и финансировании ремонта причальных сооружений.

Однако реализация этих мер потребует дополнительных средств, которые на данный момент не согласованы с профильными министерствами.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги Речные перевозки
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