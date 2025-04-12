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Происшествия

Аферисты обманули пенсионерок в Нижнем Новгороде на миллионы рублей

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Аферисты обманули пенсионерок в Нижнем Новгороде на миллионы рублей

Две жительницы Нижнего Новгорода стали жертвами телефонных мошенников, потеряв в общей сложности более 2,9 млн рублей. Злоумышленники действовали под видом сотрудников финансовых организаций и правоохранительных органов, убеждая женщин перевести деньги на так называемые "безопасные" счета.

66-летняя жительница Ленинского района в течение месяца вела переписку в мессенджерах с неизвестными, которые представлялись сотрудниками банков и силовых структур. Они утверждали, что с её счёта якобы осуществляется подозрительная операция, и средства могут быть выведены за границу.

Под предлогом предотвращения хищения мошенники убеждали женщину снимать наличные и переводить их на виртуальные карты, номера которых они диктовали по телефону. Последний перевод она осуществила в конце марта, после чего поняла, что её обманули. Общая сумма, перечисленная злоумышленникам, составила 1 555 000 рублей. Все переписки и телефонные контакты женщина удаляла по указанию аферистов.

Похожим способом была обманута и 58-летняя нижегородка. Ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками госфинансовых и силовых структур, убедили срочно перевести деньги для "защиты от мошенников". Женщина совершила шесть транзакций через банкоматы торгового центра в Автозаводском районе, перечислив в общей сложности 1 360 000 рублей.

По обоим случаям в отделе полиции № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество". В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю мошенники выманили у нижегородцев более 70 млн рублей. 

 

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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