Мошенники выдают себя за замминистра экологии Нижегородской области Политика

Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере, используя имя заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Никифорова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С этого аккаунта они ведут переписку и совершают звонки, представляясь официальным лицом.

В сообщениях мошенники утверждают, что проводится проверка кадрового состава министерства, в том числе бывших сотрудников. Таким образом они пытаются ввести в заблуждение собеседников и, вероятно, добиться от них определённых действий.

Власти призывают проявлять осторожность. Если вы столкнулись с подобной перепиской, не вступайте в диалог и незамедлительно блокируйте фейковый аккаунт.

Отметим, что сегодня это уже третье за день сообщение о мошенниках, прикрывающихся именами региональных чиновников. Ранее была информация о создании поддельных аккаунтов замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева и министра экологии и природных ресурсов Владимира Тужилина.