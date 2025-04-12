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Политика

Мошенники выдают себя за замминистра экологии Нижегородской области

17 апреля 2025 19:12  [41] Политика
Мошенники теперь выдают себя за замминистра экологии Нижегородской области

Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере, используя имя заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Никифорова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

С этого аккаунта они ведут переписку и совершают звонки, представляясь официальным лицом.

В сообщениях мошенники утверждают, что проводится проверка кадрового состава министерства, в том числе бывших сотрудников. Таким образом они пытаются ввести в заблуждение собеседников и, вероятно, добиться от них определённых действий.

Власти призывают проявлять осторожность. Если вы столкнулись с подобной перепиской, не вступайте в диалог и незамедлительно блокируйте фейковый аккаунт.

Отметим, что сегодня это уже третье за день сообщение о мошенниках, прикрывающихся именами региональных чиновников. Ранее была информация о создании поддельных аккаунтов замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева и министра экологии и природных ресурсов Владимира Тужилина.

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Теги:
Мошенничество Правительство Нижегородской области Фейк
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