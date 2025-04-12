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Культура и отдых

Остановка со сценами из жизни пожарных появилась в Кстове

18 апреля 2025 14:00  [132] Культура и отдых
Автобусную остановку в Кстове оформили барельефами со сценами из жизни пожарных

Фото: МЧС по Нижегородской области

Автобусную остановку в Кстове оформили барельефами со сценами из жизни пожарных, сообщили в региональном МЧС.

Идея оформить остановку в честь пожарных возникла в 2024 году. Реализовать проект удалось уже в 2025-м.

Конструкция включает в себя два барельефа. С внутренней стороны изображены пожарные, спешащие к месту возгорания. Снаружи — объемное изображение спасателя, прикрывающего от огня девочку. Этот образ взят с памятника, установленного в 1975 году у здания 50-й пожарно-спасательной части на Окском съезде в Нижнем Новгороде.

В МЧС отмечают: композиция подчеркивает значимость профессии и напоминает о человеческой смелости и готовности прийти на помощь. Авторы проекта надеются, что остановка станет не только элементом инфраструктуры, но и поводом задуматься о ценности поддержки и взаимовыручки.

Ранее сообщалось, что выставка "Архитектура памяти" (0+) открылась в НГХМ к 80-летию Победы.

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Теги:
Кстово МЧС Остановки
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